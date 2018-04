Startseite > News > Fünfter Verkaufsabschluss für PROJECT Immobilien in Hamburg

Hamburg: Im Stadtteil Niendorf hat der Projektentwickler und Bauträger PROJECT Immobilien den Verkauf des Neubauensembles „FLORALIS“, bestehend aus zwei Mehrfamilienhäusern mit 43 Eigentumswohnungen und einer Tiefgarage, nach rund anderthalb Jahren Vertriebszeit erfolgreich abgeschlossen.

Die Bauarbeiten auf dem rund 2.600 qm großen Grundstück in der Friedrich-Ebert-Straße 4 befinden sich aktuell in den Endzügen – in Kürze sollen die ersten Wohnungen übergeben werden. Das Gesamtverkaufsvolumen der beiden Mehrfamilienhäuser beläuft sich auf rund 15,3 Mio. Euro.