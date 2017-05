Startseite > News > Garbe Industrial Real Estate GmbH erweitert Multi-User-Logistikzentrum

Garbe Industrial Real Estate GmbH erweitert Multi-User-Logistikzentrum

Hamburg: Die Garbe Industrial Real Estate GmbH entwickelt für die TGL Gruppe (The Green Line) im münsterländischen Ochtrup eine knapp 10.000 qm große Logistikhalle. Sie entsteht auf einem über 60.000 qm großen Grundstück, das der Hamburger Projektentwickler von der TGL Warehousing GmbH & Co. KG, einem Unternehmen aus der Gruppe The Green Line, teilweise erworben hat. Beraten wurde Garbe Industrial Real Estate seitens Logivest.

Auf dem Gelände befinden sich bereits zwei jeweils 7.300 qm große, moderne Logistikhallen. Mit der Erweiterung dieses Multi-User-Logistikzentrums durch die Garbe Industrial Real Estate GmbH ist im Mai dieses Jahres begonnen worden.