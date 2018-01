Startseite > News > Gazeley stellt 12.200 Quadratmeter Logistikpark in Mannheim fertig

Gazeley stellt 12.200 Quadratmeter Logistikpark in Mannheim fertig

Gazeley, ein führender globaler Entwickler und Investor von Logistikimmobilien und Distributionsparks, hat die Bauarbeiten für ein 12.200 Quadratmeter großes Distributionszentrum in Mannheim beendet.

Das Distributionscenter wurde für eines der weltweit größten E-Commerce-Unternehmen entwickelt. Der Kunde wird die Fläche als Last Mile-Verteilzentrum nutzen, um den wachsenden E-Commerce-Anforderungen der Verbraucher gerecht zu werden.

Die im Dezember fertiggestellte Build-to-Suite-Logistikanlage befindet sich in der Metropolregion Rhein-Neckar. Das Distributionscenter liegt strategisch günstig nur zehn Kilometer vom Mannheimer Stadtzentrum. Durch die Distanz von nur vier Kilometern zum Autobahnkreuz Mannheim (A656/A6) und sieben Kilometern zum Autobahnkreuz Heidelberg (A656/A5) bietet die Logistikimmobilie eine perfekte Anbindung an die Städte Karlsruhe, Frankfurt und Stuttgart und Zugang zu internationalen Strecken. Das Gebiet ist ein wichtiger Knotenpunkt europäischer Verkehrswege und einer der begehrtesten Standorte für Logistik und Distribution.

Gazeley errichtete den Logistikpark nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Zurzeit wird das Objekt nach dem DGNB Gold-Standard zertifiziert. Es entspricht damit den neuesten Standards für technische und funktionale Qualität und zeichnet sich durch wesentliche städtebauliche, ökologische und soziale Leistungsmerkmale aus.

„Eine wirksame und effiziente Last Mile-Distributionsfläche ist für eine moderne Lieferkette unerlässlich. Das Gebäude ist verkehrsstrategisch hervorragend an wichtigste Städte angebunden und wird dem Mieter in seinem Wachstum unterstützen. Die Tatsache, dass es sich hierbei um einen bestehenden Kunden handelt, ist ein Beleg für die Qualität der Vermögenswerte, die wir bereitstellen, und das Vertrauen der Kunden in unsere Fähigkeit, erstklassigen Raum zu liefern“, kommentiert Ingo Steves, Managing Director für Nordeuropa, Gazeley.