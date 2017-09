Startseite > News > GEG erwirbt Business Campus am Park (BCP) in Düsseldorf

Düsseldorf: Die GEG German Estate Group AG hat die Büroimmobilie „Business Campus am Park“ (BCP) an der Werdener Straße 10 mit insgesamt rund 21.000 qm Mietfläche im Rahmen einer off-market-Transaktion von der CETUS Immobilien GmbH & Co. KG, Düsseldorf, erworben. Alleiniger Mieter mit einem langfristigen Mietvertrag ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhauseCoopers GmbH (PwC). Das Gebäude verfügt über neun Obergeschosse sowie drei Untergeschosse mit insgesamt 291 Tiefgaragen-Stellplätzen.

Bei der Transaktion waren beratend tätig: die Kanzlei HauckSchuchardt, die Hessische Landesbank sowie CBRE.