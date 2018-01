Startseite > News > Georg Starck wird CIO von Verdion

Georg Starck wird CIO von Verdion

Frankfurt: Der europäische Logistikspezialist Verdion hat Georg Starck (47) zum Chief Investment Officer ernannt. Vom neu eröffneten Büro in Frankfurt aus verantwortet er künftig Verdions wachsende paneuropäische Investment-Plattform. In Zusammenarbeit mit Simon Walter, Director of Asset Management, wird er Geschäftsopportunitäten identifizieren und vorantreiben.

Starck kommt von der Alpha Industrial GmbH.