Startseite > News > GIEAG verkauft Logistikimmobilie in Lübeck an Exeter PG

GIEAG verkauft Logistikimmobilie in Lübeck an Exeter PG

Lübeck: Die GIEAG Immobilien AG hat ihre vollvermietete Logistikimmobilie in Lübeck an die Exeter Property Group veräußert. CBRE war in der Transaktion beratend tätig.

GIEAG hatte die nun verkaufte Immobilie mit einer Gesamtmietfläche von rund 8.600 qm in 2012 errichtet und zunächst in den Bestand übernommen. Das Objekt im Gewerbegebiet Lübeck-Roggenhorst ist vollständig an das Brandschutzunternehmen Minimax GmbH & Co. KG vermietet. Der Mietvertrag mit Minimax wurde unlängst bis Ende 2021 verlängert.