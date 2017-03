Startseite > News > Habona kauft Caddy-Portfolio von May & Co.

Frankfurt: Habona Invest hat für seinen aktuellen Habona Einzelhandelsfonds 05 das Caddy-Portfolio von May & Co. erworben. Das Portfolio mit 4 Immobilien in Niedersachsen und Schleswig-Holstein umfasst eine Mietfläche von ca. 9.900 qm.

Die Immobilien wurden in den Jahren 2012 bis 2016 von der May & Co. Immobiliengruppe errichtet bzw. umfangreich saniert und sind jeweils an Ankermieter aus dem Lebensmitteleinzelhandelsbereich vermietet. Die Immobilien im niedersächsischen Wietze und Horneburg werden langfristig von REWE betrieben. Die weiteren Standorte in Boostedt und Kappeln (beides Schleswig-Holstein) haben als Hauptmieter mit langfristigem Mietvertrag einen Edeka- und einen Sky-Verbrauchermarkt.

Als Transaktionsberater fungierte Jones Lang LaSalle Hamburg.