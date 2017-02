Startseite > News > Hahn Gruppe erwirbt ZentRo in Rothenburg ob der Tauber

Hahn Gruppe erwirbt ZentRo in Rothenburg ob der Tauber

Rothenburg ob der Tauber: Die Hahn Gruppe hat das Fachmarktzentrum ZentRo erworben. Das Investitionsvolumen der Transaktion beträgt inklusive Erwerbsnebenkosten und Baukostenzuschuss für einen Mieter rund 25 Mio. Euro. Verkäufer des Fachmarktzentrums ist der AXA Fonds Property Trust. Die Vermittlung erfolgte durch Savills. McDermott Will & Emery war bei der Transaktion beratend tätig. Der Objektübergang hat im Januar 2017 stattgefunden.

Das im Jahr 1998/99 erbaute Fachmarktzentrum ZentRo weist eine Mietfläche von rund 12.900 qm auf. Der Hauptmieter, die Kaufland Vertrieb ALPHA GmbH & Co. KG, eine Konzerntochter der Kaufland-Unternehmensgruppe, betreibt ein SB-Warenhaus und eine Ladenpassage in dem Fachmarktzentrum. Die Mieterstruktur umfasst 27 Einzelhandelsunternehmen sowie vier Gastronomiebetriebe, von denen ein Großteil Untermietverträge mit Kaufland abgeschlossen hat. Außerdem befinden sich Büro- und Praxisflächen in dem Süd- und Westflügel des Objektes. Auf dem 15.200 qm großen Grundstück befinden sich über 450 PKW-Stellplätze.