HAMBORNER REIT AG: Veränderungen im Aufsichtsrat

Duisburg: Mit Ablauf der Hauptversammlung der HAMBORNER REIT AG ist der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Eckart John von Freyend auf eigenen Wunsch altersbedingt aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Aufgrund seiner Verdienste um die HAMBORNER REIT AG wurde Dr. John von Freyend vom Aufsichtsrat zum Ehrenvorsitzenden des Gremiums ernannt.

Die Nachfolge im Aufsichtsratsvorsitz tritt die bisherige stellvertretende Vorsitzende Bärbel Schomberg an, die in der im Anschluss an die Hauptversammlung stattgefundenen Aufsichtsratssitzung gewählt wurde. Dr. Andreas Mattner ist neuer stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.

Des Weiteren hat die Hauptversammlung der HAMBORNER REIT AG Rolf Glessing als neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Glessing übernimmt den nach dem Ausscheiden von Dr. John von Freyend vakant gewordenen Sitz und ist als ehemaliger Wirtschaftsprüfer nunmehr Mitglied des Prüfungsausschusses.