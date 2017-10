Startseite > News > HAMBORNER REIT AG verlängert Mietverträge mit Ankermietern in Bremen und Münster

HAMBORNER REIT AG verlängert Mietverträge mit Ankermietern in Bremen und Münster

Duisburg: Die HAMBORNER REIT AG hat in ihren Büroobjekten in Bremen und Münster die Mietverträge mit den Ankermietern verlängert.

Die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG hat ihren Vertrag um weitere fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Telefónica betreibt im Objekt in der Linzer Straße 9 auf rund 3.800 qm Bürofläche ein modernes Call-Center. Das Objekt in Bremen befindet sich seit 2008 im Besitz der HAMBORNER.

Im Büroobjekt Münster (Martin-Luther-King-Weg 24) konnte HAMBORNER ebenfalls einen langfristigen Vermietungserfolg erzielen. Der IT-Dienstleister con terra GmbH (Anbieter intelligenter, integrierter GIS-Lösungen) hat seinen bestehenden Mietvertrag verlängert und darüber hinaus seine Mietfläche von bisher rd. 1.900 auf über 3.300 qm vergrößert. Der neue Mietvertrag läuft bis zum 30. Juni 2024. Das Büroobjekt in Münster wurde im Jahr 2009 durch HAMBORNER erworben und ist nach wie vor voll vermietet.