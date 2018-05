Startseite > News > Hamburg Trust startet Wohnimmobilienfonds für institutionelle Anleger

Hamburg: Hamburg Trust legt mit dem domiciliumINVEST seinen fünften Fonds für institutionelle Investoren auf. Der neue Spezialfonds mit einem Zielvolumen von 600 Mio. Euro investiert breit diversifiziert in Wohnimmobilien in Metropolen und Mittelstädten. Ein berufsständisches Versorgungswerk hat bereits eine Beteiligung von 100 Mio. Euro gezeichnet, so dass der Fonds in 2018 erste Immobilien erwirbt.

Hamburg Trust hat für den domiciliumINVEST zwei neu errichtete Wohngebäude in Dresden erworben. Die Häuser in zentrumsnaher Lage verfügen über 4.250 qm bzw. 2.800 qm Wohnfläche und werden beide im Laufe des Jahres 2018 übergeben. Eine weitere Immobilie, die 2019 fertiggestellt wird, ist ebenfalls bereits vertraglich gesichert.