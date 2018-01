Startseite > News > Hamburg Trust und Universal-Investment erwerben Gebäudeensemble in Esslingen

Hamburg Trust und Universal-Investment erwerben Gebäudeensemble in Esslingen

Esslingen: Hamburg Trust und Universal-Investment kaufen drei Gebäude in der innerstädtischen Quartiersentwicklung „Hengstenberg Areal“. Das Gebäudeensemble, bestehend aus zwei Bürogebäuden und einem Studierendenwohnheim, ist nahezu vollvermietet. Das Studierendenwohnheim mit 86 Wohnplätzen und 45 Apartments ist langfristig an das Studierendenwerk Stuttgart vermietet. Erworben wurde das Objekt für einen bei Universal-Investment aufgelegten Immobilienspezialfonds. Investor ist ein deutsches Versorgungswerk; Hamburg Trust übernimmt das Asset Management für die Immobilie.

Die Quartiersentwicklung befindet sich in innerstädtischer Lage in der „Neuen Weststadt“ in Esslingen. Auf dem ca. 12 ha großen Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs und dem ehemaligen Hengstenberg-Firmengelände entsteht ein lebendiges neues städtebauliches Quartier mit Nahversorgungs-, Gastronomie-, Dienstleistungskultur, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen. In unmittelbarer Umgebung entsteht zudem der neue Campus der Hochschule Esslingen.

Verkäufer und Projektentwickler ist die EWB Esslinger Wohnungsbau GmbH.