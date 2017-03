Startseite > News > Hansa Invest kauft Grundstück Hansastraße 183 in München

Hansa Invest kauft Grundstück Hansastraße 183 in München

München: Die Hansa Invest Projekt GmbH, eine Gesellschaft der Ehret + Klein Gruppe, hat zusammen mit einem Partner das rund 2.400 qm große Grundstück Hansastraße 183 im Bezirk Sendling-Westpark von privat erworben.

Auf der derzeitigen Baulücke am S-Bahn Haltepunkt Am Harras plant der Starnberger Projektentwickler ehret+klein rund 200 Serviced apartments für junge Fachkräfte, Studierende und Auszubildende. Innerhalb der nächsten sechs Monate wird der Bauantrag eingereicht. Die Eigentümerin will die Immobilie im Bestand halten.