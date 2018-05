HanseMerkur Grundvermögen AG erwirbt Bürogebäude im Frankfurter Westend

Der Immobilienbrief Nr 423

Im Editorial gibt Werner Rohmert einen Schnellüberblick über die Immobilienwirtschaft. Über Handelsimmobilien könnte einmal neu nachgedacht werden. Amazon go denkt vor. Investoren denken über ihre Risiken nach. Emmanuel Makron ist ein großer Europäer, denkt er. Was Merkel denkt, sagt sie nicht. Was Trump denkt sagt er – Welt-Autismus. Was er sagt, macht … [weiterlesen]