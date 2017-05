Hemsö diversifiziert sein Portfolio und kauft Pflegeheim in Zossen mit 80 Betten

Editorial des IAB

Blicken wir zehn Jahre zurück: Bis 2008 galten Schiffsfonds als Sparbuchinvestments und der Markt der Sachwertfonds florierte trotz des Wegfalls der Steuerkomponente 2005. Dies war sicherlich der Grund für das Allzeithoch 2004 in der Eigenkapitalplatzierung von über 12,8 Milliarden Euro, was sogar das bisherige Spitzenjahr 1998 mit 12,7 Milliarden Euro in den Schatten … [weiterlesen]