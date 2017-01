Startseite > News > Hines gewinnt Primark als Hauptmieter für „ZOOM“ Berlin

Berlin: Hines hat den Modehändler Primark als Hauptmieter für sein 16.900 qm großes, neues Geschäftshaus in Berlin gewonnen. Das in Irland ansässige Einzelhandelsunternehmen wird rund 6.485 qm Verkaufsfläche der insgesamt ca. 11.400 qm großen Einzelhandelsmietflächen im „ZOOM“ anmieten, welches in der City West, direkt zwischen Bahnhof Zoo und dem Kurfüstenstraße, gelegen ist. Primark hat einen langfristigen Mietvertrag für Verkaufsflächen vom Untergeschoss bis ins zweite Obergeschoss unterschrieben. Die Übergabe wird 2018 erfolgen.

„ZOOM“ bietet mit seiner 150 m langen, dreigeschossigen Glasfassade nicht nur zur Straße höchste Brand-Awareness, sondern auch bahnseitig großflächige Werbemöglichkeiten.