HKA erstmalig in drei Kategorien bei den Scope Awards nominiert

HKA erstmalig in drei Kategorien bei den Scope Awards nominiert

Hamburg: Wir in jedem Jahr verleiht die unabhängige Ratingagentur Scope die Alternative Investment Awards u.a. in den Kategorien Immobilien und Special Awards. Mit dieser Auszeichnung werden national wie international tätige Kapitalverwaltungsgesellschaften sowie Asset- und Fondsmanager für erfolgreiche und gleichfalls außergewöhnliche und innovative Asset Management Leistungen der vergangenen zwölf Monate gewürdigt.

Die HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG freut sich beim Scope Award 2018 über Nominierungen in den folgenden Kategorien:

– Institutional Real Estate Specialist

– Retail Real Estate Specialist

– Special Award – Product Launch

Die Preisverleihung findet noch in diesem Jahr am 23. November 2017 in Berlin statt.