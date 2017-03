Startseite > News > IBERIA COOP FUND erwirbt zwei Einzelhandelsobjekte in Portugal

IBERIA COOP FUND erwirbt zwei Einzelhandelsobjekte in Portugal

Portugal: Der Iberia Coop Fund, eine strategische Partnerschaft zwischen CBRE Global Investment Partners (CBRE GIP) und Sonae Sierra, hat den Albufeira Retail Park und einen Continente Verbrauchermarkt erworben. Die Verkäufer sind ein öffentlich gelistetes REIT bzw. SonaeRP.

Sowohl der Albufeira Retail Park als auch der Continente Verbrauchermarkt liegen in Guia, in der portugiesischen Touristenregion Algarve. Beide Objekte sind Teil eines größeren Parks, in dem sich mit AlgarveShopping, das führende Shoppingcenter der Region, befindet. AlgarveShopping gehört dem Joint Venture von CBRE GIP und Sonae Sierra.

Der Albufeira Retail Park ist 11.150 qm groß und zu 100% vermietet. Die zehn Shopeinheiten des Parks bieten eine Mischung von Einzelhandelsmarken. Hauptmieter sind Conforama, Radio Popular, Nike und Iceland.

Der Verbrauchermarkt ist 16.155 qm groß und zu 100% an Continente, den größten Lebensmittelhändler Portugals, vermietet.