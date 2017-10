Startseite > News > IMMAC Holding AG erhält Deutschen Beteiligungspreis 2017

IMMAC Holding AG erhält Deutschen Beteiligungspreis 2017

Hamburg: Die IMMAC Holding AG wurde für 20 Jahre hervorragendes Wirken im Sinne der Anleger auf dem Gebiet der Seniorenimmobilieninvestments geehrt. In seiner Laudatio würdigte Edmund Pelikan, Herausgeber des Beteiligungsreport, die Leistungen und das professionelle Wirken und Handeln von IMMAC und deren Schwesterunternehmen HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG.

Der partnerschaftliche und faire Umgang mit allen Markteilnehmern sei in der Branche schon etwas ganz besonderes. Wenn alle Marktteilnehmer das Format von IMMAC hätten, hätten geschlossene Investmentvermögen ein weitaus höheres Ansehen bei Anlegern und Investoren, so Pelikan. Den Preis konnte Vorstand Thomas F. Roth bei der Feierstunde in Landshut persönlich entgegennehmen.