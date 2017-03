Startseite > News > IMMAC Sozialbau übergibt vorzeitig das neue Bettenhaus mit insgesamt 119 Betten an die Ostseeklinik Schönberg

Die IMMAC Sozialbau GmbH hat ein neues Bettenhaus mit insgesamt 119 Patientenzimmern vorzeitig an die Ostseeklinik Schöneberg-Holm übergeben können. Der Bau ist als Erweiterung des bestehenden Gebäudes geplant worden und passt sich ideal der bestehenden Bebauung an.

Die Ostseeklinik Schönberg-Holm liegt in der landschaftlich reizvollen Region südlich von Kiel direkt an der Ostsee. Die Schleswig-Holsteinische Landeshauptstadt Kiel ist in rund 20 Fahrminuten zu erreichen. Die unmittelbare Ostseenähe wird insbesondere bei der Rehabilitation als zusätzliches gesundheitsförderndes Element eingesetzt.

Die Ostseeklinik Schönberg-Holm ist eine Klinik zur stationären medizinischen Rehabilitation einschließlich Anschlussheilbehandlung/ Anschlussrehabilitation und für Prävention.

„Mit der vorzeitigen Übergabe des Bettenhauses können wir unsere Expertise in diesem Bereich erneut unter Beweis stellen. Wir sind stolz, den Patienten das moderne Bettenhaus nach nur anderthalb Jahren Bauzeit vorzeitig zur Verfügung stellen zu können“, so Thomas Eichentopf, Geschäftsführer der IMMAC Sozialbau GmbH.

„Diesen Tag haben wir sehnsüchtig erwartet! Heute konnten die ersten Zimmer in unserem neuen Bettenhaus belegt werden; die Patienten zeigten sich dabei voll des Lobes über die äußerst geschmackvolle und komfortable Ausstattung ihrer Zimmer und das Ambiente, das die nächsten Wochen ihre Heimat sein wird. Nach und nach werden jetzt die fertig gestellten Zimmer in die Disposition einfließen, Mitte April wird dann die Gesamtkapazität von 330 Patienteneinzelzimmern zur Verfügung stehen.” berichtet der OKLI-Geschäftsführer, Thomas Fettweiß.