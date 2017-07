Startseite > News > IMMAC Sozialimmobilen 84. Renditefonds GmbH & Co. KG vollständig platziert

IMMAC Sozialimmobilen 84. Renditefonds GmbH & Co. KG vollständig platziert

Nach der Vertriebsgenehmigung durch die BaFin konnte die IMMAC Immobilienfonds GmbH den achten durch die HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG aufgelegten Publikums-AIF innerhalb kürzester Zeit vollständig platzieren.

Der AIF mit dem Namen „IMMAC Sozialimmobilien 84. Renditefonds GmbH & Co. KG geschlossene Investmentkommanditgesellschaft“ investiert in zwei Pflegeeinrichtungen in Seesen und Hardegsen beide Niedersachsen. Die Objekte sind langfristig an zwei Gesellschaften der Dorea GmbH verpachtet. Das Investitionsvolumen beträgt rund 27.456.500,00 Millionen Euro davon entfallen auf das Kommanditkapital rund 14.530.000,00 Millionen Euro.