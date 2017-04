Startseite > News > IMMAC startet neuen Publikums-AIF mit Österreich-Objekt

IMMAC startet neuen Publikums-AIF mit Österreich-Objekt

Die IMMAC Immobilienfonds GmbH startet den Vertrieb des siebten durch die eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG aufgelegten Publikums-AIF. Der „IMMAC Austria Sozialimmobilien XVI Renditefonds GmbH & Co. KG investiert in ein Seniorenpflegeheim im österreichischen Kalsdorf bei Graz. Das Objekt ist langfristig an den Betreiber SZK Amicalis GmbH verpachtet. Das Investitionsvolumen beträgt rd. 14,96 Millionen Euro wobei 8,32 Millionen Euro von Anlegern kommen sollen.