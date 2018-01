#IMMAC Wohnungen bezugsfertig

Soltau: Der Neubau Senioren Service Wohnanlage Reitschulweg 6 in Soltau wurde Anfang Januar erfolgreich vom Generalunternehmer Willy Johannes Bau GmbH & Co. KG abgenommen. Ein Bezug der Wohnungen kann somit zum 01.02.18 erfolgen. Der Betreiber Dorea hat seine Mietfläche, den Gemeinschaftsraum bereits übernommen und ist nun aktiv in die Vermietung involviert. Gebaut wurden 30 Service-Wohnungen und eine Gemeinschaftsfläche. Die Außenanlagen befinden sich derzeit noch in Arbeit werden aber im Frühjahr fertiggestellt sein.

Projektleiterin Sakia Weber von der IMMAC Wohnbau zeigte sich zufrieden mit dem Neubau, der trotz einer kurzen Verzögerung dann doch noch rechtzeitig fertiggestellt werden konnte.