Immobilienverkauf abgeschlossen

USA: TSO Europe Funds, Inc. gibt bekannt, dass die von ihr betreute Vermögensanlage, TSO-DNL Fund IV, LP den Verkauf von 730 Midtown, einer 213.041 Quadratfuß großen Büroimmobilie, die sich im Stadtgebiet Atlanta, Georgia befindet, an einen nicht an TSO gebundenen, privaten Investor für einen Bruttoverkaufspreis von USD 35.300.000 abgeschlossen hat.

Die Vermögensanlage erwarb die Immobilie im Januar 2014 für USD 19.232.000. Die Haltedauer betrug 41 Monate. Die Eigenkapitalrendite aus der Objektbewirtschaftung und den Verkaufsgewinnen, von 730 Midtown, beträgt für die Limited Partner 50% p.a. vor Steuern, bezogen auf die Haltedauer.

TSO-DNL Fund IV, LP warb USD 125.000.000 Eigenkapital auf dem deutschen Markt ein und investierte dieses in 19 Immobilien. Bislang wurden, einschließlich 730 Midtown, sieben Immobilien veräußert. Die gesamten Anschaffungskosten der sieben bisher veräußerten Immobilien belaufen sich auf USD 60.770.000. Der gesamte Verkaufspreis dieser Immobilien beträgt USD 91.875.000.

Die Vermögensanlage wird in Bezug auf den Verkauf von 730 Midtown innerhalb von 90 Tagen eine Sonderausschüttung gemäß dem Gesellschaftsvertrag vornehmen. Die Vermögensanlage hat zusätzlich zu der Sonderausschüttung regelmäßige vierteljährliche Ausschüttungen in Höhe von gesamt 8% p.a. aus erwirtschafteten Erträgen vorgenommen. Inklusive der Sonderausschüttung aus diesem Verkauf hat die Vermögensanlage bisher Ausschüttungen in Höhe von USD 63.871.856 an die Limited Partner vorgenommen.