Instone Real Estate vermarktet „Safranberg Ensemble" in Ulm innerhalb von 17 Monaten

Stuttgart/Ulm: Die Instone Real Estate Development GmbH & Co. KG hat alle 120 Wohneinheiten auf dem rund 11.000 qm großen Grundstück am Südhang des Safranbergs in Ulm vermarktet. Das Revitalisierungsprojekt umfasst 97 Eigentumswohnungen im Gebäude der denkmalgeschützten ehemaligen Uniklinik sowie 23 Neubauwohnungen. Die Wohnflächen der Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen im „Safranberg Ensemble“ variieren zwischen 28 und 218 Quadratmetern. Zudem wird eine Tiefgarage mit 116 Stellplätzen und zusätzlich sechs Außenstellplätze errichtet.

Die Fertigstellung des gesamten Projektes ist für Ende 2018 avisiert.