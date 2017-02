Startseite > News > INTERNOS kauft das EXE Danube Budapest 4* Hotel

Budapest: INTERNOS Global Investors kaufte zum Jahresende für das Sondervermögen „Real Value Plus“ das EXE Danube Hotel für 14,75 Mio. Euro. Das Sondervermögen wird für einen deutschen institutionellen Anleger von Institutional Investment Partners als Investoren-KVG bereitgestellt. Verkäufer ist der ungarische Immobilienentwickler Sunbelt, der das Hotel entwickelt und zum Jahresende fertigstellt hat. Das 4* Boutique Hotel hat 101 Zimmer, ein Restaurant und eine Bar.

Das Hotel wurde im Rahmen des INTERNOS-Hotel-Value-Add-Mandates mitten in seiner Entwicklung im Frühjahr 2016 von dem Entwickler Sunbelt noch betreiberfrei vertraglich gesichert. Danach hat INTERNOS im Zuge einer Ausschreibung zwischen zahlreichen Hotelketten die spanische Hotelgruppe Hotusa als attraktivsten Mieter ausgesucht. In der 2. Hälfte des Jahres haben Hotusa, Sunbelt und INTERNOS daraufhin in enger Zusammenarbeit dieses hochwertige Boutique Hotel gemäß den Standards der Grupo Hotusa fertiggestellt. Die Eröffnung des Hotels durch Hotusa innerhalb eines langfristigen Mietvertrages unter der Exe Hotels Marke und der Kauf des Hotels für das Sondervermögen „Real Value Plus“ wurden zum Jahresende erfolgreich abgeschlossen.