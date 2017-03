INTERNOS verlängert Mietverträge über rund 5.600 qm mit Kaufland und TEDi

Der Handelsimmobilien Report Nr 243

Editorial von Ruth Vierbuchen: Europas Politiker haben am vergangenen Samstag den 60. Geburtstag der römischen Verträge gefeiert, die am 25. März 1957 von den Gründungsmitgliedern unterzeichnet worden waren. Dass just wenige Tage später die britische Premierministerin Theresa May den Antrag auf Austritt Großbritanniens aus der EU eingereicht hat, ist dabei