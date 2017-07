Startseite > News > Invesco Real Estate legt dritten Hotelfonds auf

Invesco Real Estate legt dritten Hotelfonds auf

München/Frankfurt: Invesco Real Estate hat die Auflegung eines auf den pan-europäischen Hotelsektor (ohne UK) spezialisierten offenen Fonds bekanntgegeben. Der Fonds strebt eine jährliche Brutto-Ertragsrendite von 6-7% an und startet mit Eigenkapitalzusagen über insgesamt 179,5 Mio. Euro von zehn institutionellen Investoren aus Deutschland und den USA.

Dies ist der dritte auf Hotelimmobilien spezialisierte IRE-Fonds, aber der erste offene Fonds. Der Schwerpunkt der Akquisitionstätigkeit des Fonds liegt auf hochwertigen Hotels des mittleren Marktsegments in zentralen städtischen Lagen mit ganzwöchiger Auslastung und ausgeglichener Nachfrage von Freizeit- und Geschäftsreisen. Das Anfangsportfolio mit einem Volumen von 200 Mio. Euro soll vier Objekte in den Niederlanden und Deutschland umfassen. Mit diesen hochwertigen Hotelimmobilien in erstklassiger Lage sichert sich der Fonds eine hervorragende Ausgangsposition für ein Portfoliowachstum auf ca. 500 Mio. € in den ersten zwei Jahren.