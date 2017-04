Startseite > News > Invesco Real Estate und Platform_ investieren in ein Mietwohnungsportfolio

München/Frankfurt: Invesco Real Estate und PLATFORM_ haben ein Joint Venture für das Management eines Portfolios mit 580 Mietwohnungen in fünf Städten im Südosten und Südwesten Englands gegründet. Im Zuge der nicht-exklusiven Partnerschaft zwischen IRE und PLATFORM_ sollen insgesamt 116 Mio. GBP in britische Mietwohnungen investiert werden. Das Ziel dieses Joint Ventures ist es zum einen, das Angebot an neuen Mietwohnungen zu erhöhen und zum anderen Produkte an den Markt zu bringen, die den qualitativen Anforderungen von institutionellen Anlegern entsprechen.

Alle fünf Standorte im Portfolio sind bereits in Betrieb und werden weiterhin unter dem Markennamen PLATFORM_ verwaltet.