Jan Kuhn leitet Business Development bei CORPUS SIREO

Köln: Jan Kuhn (40) ist neuer Head of Business Development bei CORPUS SIREO. Er trat seine neue Position zum 1. Januar 2017 an. Zu seinen Aufgabenbereichen zählen die Kundenbetreuung und der Vertrieb für die Fonds- und Serviceprodukte des Immobilien Investment und Asset-Management-Hauses. Kuhn verantwortet als Head of Business Development auch die Entwicklung neuer Produkte im regulierten und unregulierten Bereich sowie das Research. Er berichtet direkt an den CEO Bernhard Berg.

Zuvor war Jan Kuhn über acht Jahre in der IVG-Gruppe, davon überwiegend in der Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH tätig.