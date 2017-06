Startseite > News > JLL berät bei Verkauf von Gebäudekomplex in München mit Pullman Hotel als Hauptnutzer

München: Die CDLHT Munich One Pte. Ltd., eine 100%-ige Tochter der singapurischen CDL Hospitality Trust, hat eine gemischt genutzte Immobilie in München, Theodor-Dombart-Straße 4, gekauft. Hauptnutzer ist das Pullman Hotel München mit 337 Zimmern. Zum Gebäudekomplex gehören auch Büro- und Einzelhandelsflächen, die einen Anteil von 15 % an der Gesamtfläche ausmachen. Verkäufer ist ein international agierender Immobilienfonds.

Der Kaufpreis beläuft sich auf 104,7 Mio. Euro. Damit ist es die größte Einzeltransaktion in München seit dem dritten Quartal 2015. Das Objekt, in Nord-Schwabing gelegen, einem der wirtschaftlich stärksten und nachgefragtesten Münchener Teilmärkte, profitiert von seiner Nähe zur Parkstadt Schwabing mit einer Vielzahl internationaler Unternehmen.

Die JLL Hotels & Hospitality Group hat den Verkäufer exklusiv beraten.

Der derzeitige Hotelbetreiber EVENT Hotels fungiert als Minderheitsgesellschafter und wird das Hotel unter der Marke Pullman Hotels & Resorts weiter führen. Basis ist ein neu ausgehandelter Managementvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren.