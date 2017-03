Startseite > News > JLL ernennt Neil Murray zum neuen CEO Corporate Solutions EMEA

London: Neil Murray (42) hat zum 1. März als CEO Corporate Solutions EMEA die Leitung von Corporate Solutions JLL für die Region Europa, den Mittleren Osten und Afrika (EMEA) übernommen. Er wechselt vom globalen Outsourcing-Spezialisten Sodexo zu JLL.

In seiner neuen Funktion wird Murray sämtliche JLL-Aktivitäten in den Geschäftsfeldern Integrated Portfolio Services (IPS), Integrated Facilities Management (IFM), Project and Development Services (PDS) sowie die JLL-Tochter Tétris Design and Build verantworten.