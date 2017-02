Startseite > News > JLL ernennt neues Führungsteam für Commercial Asset Management

Frankfurt: Nach dem starken Wachstum der vergangenen Jahre stellt JLL sein Commercial Asset Management strukturell neu auf. Zeitgleich wird Simon Hurtig (36), bisher verantwortlich für diesen Bereich, das Unternehmen zum 1. Juli auf eigenen Wunsch verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Hurtig hatte das mittlerweile 20-köpfige Team seit dem Beginn 2007 mitaufgebaut und seit 2010 geführt. Künftig werden drei Team Leader in den Standorten Frankfurt, Düsseldorf und München, sowie Patrick Voigt als Expert direkt an Alexander Prokot, Head of Management Services JLL Germany, berichten.

Künftig wird die Struktur des Bereichs neu gegliedert: In München setzt Christian Muffel (40) seine erfolgreiche Tätigkeit als Team Leader am Standort unverändert fort. Ein Jahr nach dem Start in der bayrischen Landeshauptstadt wird die Teamgröße auf vier Personen verdoppelt werden. Muffel gehört mit Simon Hurtig zum Gründungsteam der heutigen Abteilung Commercial Asset Management.

In Frankfurt wird Uwe Dieterich (33) zum neuen Team Leader Commercial Asset Management ernannt. Der diplomierte Wirtschaftsingenieur Dieterich ist vor rund sechs Jahren von EY zu JLL gewechselt.

Team Leader in Düsseldorf wird Sebastian Steinert (35), MRICS, der im vergangenen Jahr zu JLL zurückgekehrt ist. Der studierte Wirtschaftsingenieur (FH) und Immobilienökonom (IREBS) hatte bereits von 2008 bis 2012 bei JLL gearbeitet und wechselte dann vorübergehend zu einem schwedischen Finanzinvestor.

Patrick Voigt (39), Associate Director, wird sich als Expert um das strategische Client und Portfolio Management kümmern und unter anderem große und komplexe Mandate deutscher institutioneller sowie internationaler Kunden führen. Zusätzlich wird Patrick die Themen Systeme und Reporting weiter entwickeln. Der studierte Wirtschaftsgeograph kam 2014 zu JLL.