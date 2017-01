Startseite > News > Joint Venture kauft das Fashion Atrium in München

Joint Venture kauft das Fashion Atrium in München

München: Das Fashion Atrium in München hat einen neuen Eigentümer: Ein Joint Venture aus der RESIDIA Gruppe und der Munich Hotel Projekt GmbH hat die Gewerbeimmobilie im Münchner Norden erworben. Das Objekt in der Ingolstädter Straße 44 umfasst rund 8.700 qm vermietbare Fläche und liegt entlang des Frankfurter Rings in unmittelbarer Nähe der BMW Group und des Euro-Industrieparks.

Aktuell sind knapp 50 Unternehmen vorrangig aus dem Bereich der Mode- und Textilwirtschaft eingemietet. Der Käufer wurde beim Ankauf von der Kanzlei Zirngibl juristisch beraten.