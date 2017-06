Startseite > News > Joint Venture kauft Europa-Galerie in Paris

Paris: LaSalle und Ardian erwerben die 26.500 qm große „Europa“-Galerie in Paris. Das Bürogebäude mit einer 180 Meter langen Fassade befindet sich in Levallois in unmittelbarer Nähe der Metropolstation „Pont de Levallois“. Das 1993 gebaute Gebäude hat 8 Etagen. Nach dem Auszug der Lagardére-Gruppe wird das Objekt vollständig renoviert.