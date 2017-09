Startseite > News > Joint Venture um Adolf Weber Gruppe kauft in NRW

Joint Venture um Adolf Weber Gruppe kauft in NRW

Dortmund: Die auf die Projektentwicklung und das Management von Gewerbe- und Wohnimmobilien spezialisierte Adolf Weber Gruppe aus Hamburg hat gemeinsam mit dem Immobilienexperten Jochen Boudon ein Joint Venture in Dortmund gegründet. Damit baut die Unternehmensgruppe, die seit 94 Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig ist und durch ihren geschäftsführenden Gesellschafter Marcus-C. Huckfeldt-Weber bereits in vierter Generation geführt wird, gezielt ihr Geschäft in Westdeutschland aus. Die neue Adolf Weber Investment GmbH (AW Invest) legt ihr Augenmerk künftig auf Büro- und Unternehmensimmobilien, Gewerbeparks und großflächige, verkehrsgünstig gelegene Einzelhandelsimmobilien.

Im Fokus der Geschäftstätigkeit steht zunächst Nordrhein-Westfalen. Hier hat die AW Invest an ihrem Sitz in Dortmund bereits zwei Immobilien mit einer Grundstücksfläche von insgesamt 36.000 qm erworben. Diese sollen nun gezielt weiterentwickelt werden.

Jochen Boudon ist als geschäftsführender Gesellschafter Ansprechpartner der neuen AW Invest.