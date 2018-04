Startseite > News > LaSalle Asia Opportunity V wirbt über US$1,1 Mrd. ein

LaSalle Asia Opportunity V wirbt über US$1,1 Mrd. ein

Singapur: LaSalle Investment Management hat über US$1,1 Mrd. an Eigenkapital für den LaSalle Asia Opportunity V eingeworben. Damit wurde das bei der Lancierung des Fonds im August 2016 ursprünglich anvisierte Ziel in Höhe von US$750 Mio. übertroffen.

Der fünfte in der Reihe der geschlossenen pan-asiatischen Opportunity-Fonds von LaSalle hat Kapitalzusagen in Höhe von insgesamt US$1,15 Mrd. eingeworben, wovon 85% auf den Fonds entfallen und 15% für Co-Investments verwendet werden sollen. Das gesamte Kapital wurde von 20 institutionellen Investoren aus Asien, Europa, dem Nahen Osten und den USA gesichert.

Der Fonds hat bislang rund 37% des zugesagten Kapitals investiert und verfügt über ein diversifiziertes Portfolio an Akquisitionen in wichtigen asiatischen Städten wie Tokio, Osaka, Nagoya, Singapur, Shanghai, Hangzhou in unterschiedlichen Sektoren: Büro- und Einzelhandels-Immobilien, Hotels/Service-Apartments und Logistik-Immobilien.

LAO V ist der Nachfolger des LaSalle Asia Opportunity IV-Fonds, der mit US$585 Mio. seine Netto-Zielrendite von 18 % voraussichtlich deutlich übertreffen wird. Mit Stand 1. Quartal 2018 hat LAOF IV bereits 89% des eingesetzten Eigenkapitals wieder an die Investoren zurückgezahlt. Seit Auflegung des Fonds1 beträgt die Rendite 39,1% IRR und 1.61x EM.