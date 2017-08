Startseite > News > LaSalle platziert mehr als erwartet und korrigiert Zielvolumen

LaSalle platziert mehr als erwartet und korrigiert Zielvolumen

Chicago: Seit der Auflage des neuen Fonds Asia Opportunity V Fonds, konnte LaSalle 335 Mio. USD einwerben. Durch die hohen Kapitalzusagen wird das Zielvolumen auf 1 Mrd. erhöht. Derzeit stehen noch weitere Kapitalzusagen auf, so dass insgesamt das eingeworbene Kapital auf 700 Mio. USD erhöht werden konnte. Der neue Fonds hat das gleiche Risikoprofil wie seine Vorgänger. Der Fonds investiert in Value Add Immobilien an den Zielmärkten Japan, Australien, China, Singapur, Hongkong und Korea.