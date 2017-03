Startseite > News > Leitungsfunktionen im Präsidium der DHBW neu besetzt

Leitungsfunktionen im Präsidium der DHBW neu besetzt

Stuttgart: Der Aufsichtsrat und der Senat der Dualen Hochschule Baden-Württemberg hat Professor Dr. Peter Väterlein zum Vizepräsidenten und Dr. Wolf Dieter Heinbach zum Kanzler der DHBW gewählt. Die Amtszeit beider Positionen ist auf sechs Jahre festgelegt.

Professor Dr. Peter Väterlein war die letzten vierzehn Jahre Professor an der Hochschule Esslingen. Seit Herbst 2016 ist Väterlein vorübergehend als Referent in der Hochschulabteilung des Wissenschaftsministeriums tätig. Sein Amtsantritt bei der DHBW erfolgt am 1. Juli 2017.

Dr. Wolf Dieter Heinbach war in verschiedenen Funktionen im Wissenschaftsministerium tätig, zuletzt als stellvertretender Referatsleiter. Er ist bereits seit Oktober 2016 mit der Wahrnehmung der Aufgaben des DHBW-Kanzlers beauftragt.