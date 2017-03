Startseite > News > Log4Real baut riesigen Logistikpark am Wiener Flughafen

Der Wiener Flughafen bekommt ein neues, riesiges Logistikzentrum. Log4Real baut für 135 Mio. Euro auf 30 Hektar einen 170.000 qm großen Logistikpark. Die Hallen und Büroflächen sollen lt. eigenen Angaben die größten und modernsten in ganz Österreich werden. Der Campus Vienna East, wie das neue Zentrum heißen wird, soll seine erste Bauphase bereits im vierten Quartal 2017 abgeschlossen haben. Zwei Mieter stehen bereits bereit.

Log4Real will in den kommenden drei Jahren auf drei Millionen Quadratmetern eine neue Klasse energieeffizienter Logistikzentren bauen, so das Unternehmen.