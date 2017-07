Startseite > News > Logivest berät beim Verkauf eines Logistikzentrums in Ingolstadt

Logivest berät beim Verkauf eines Logistikzentrums in Ingolstadt

Ingolstadt: Logivest berät die GBV GmbH im Rahmen einer Logistikimmobilienveräußerung an einen Privatinvestor. Die Liegenschaft umfasst drei Hallenabschnitte und eine Rampenhalle mit insgesamt rund 4.200 qm sowie ein angeschlossenes Bürogebäude mit knapp 900 qm Fläche. In 2014 wurde das Objekt um eine Neubauhalle mit ca. 4.400 qm erweitert, sodass sich eine vermietbare Fläche von ca. 10.000 qm ergibt. Auf dem insgesamt 18.907 qm großen Grundstück stehen zudem ca. 6.160 qm Freifläche zur Außenlagerung sowie eine ausreichende Zahl an Pkw- und Lkw-Stellplätzen zur Verfügung. Aktuell alleiniger Mieter des Logistikzentrums ist ein Fachgroßhandel für Sanitär- und Heizungsartikel mit Sitz in Ingolstadt.

Das Logistikzentrum befindet sich in der Bunsenstraße 10 im Gewerbegebiet „Südlich der Manchinger Straße“.