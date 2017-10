Startseite > News > Loom Bielefeld: Neuer Shopping-Magnet eröffnet heute

Loom Bielefeld: Neuer Shopping-Magnet eröffnet heute

Bielefeld: Bielefelds neue Innenstadt-Attraktion feiert Premiere: Nach gut zweijähriger Bauzeit eröffnet heute (26.10.2017) um 8 Uhr das neue Shopping-Center Loom seine Türen. Insgesamt verfügt die Shopping-Galerie über ca. 26.000 qm Verkaufsfläche, ca. 110 Shops, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe und einen Food-Court mit vielfältigen, kulinarischen Angeboten sowie ca. 550 Parkplätze. Rund 750 Menschen werden im Center arbeiten.

Auf dem Areal der in den 70er Jahren erbauten ehemaligen City Passage befindet sich nun ein attraktives und modernes Shopping-Center, das den bekannten Handelsstandort in der Innenstadt neu beleben wird. Das architektonische Konzept beeindruckt mit einer hochwertigen und eleganten Gestaltung und erinnert wie der Name „Loom“ (dt.: Webstuhl) an die lange Tradition Bielefelds als Zentrum der Textilindustrie.