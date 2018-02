Startseite > News > Macquarie übernimmt Immobilienfondsmanager GLL

Macquarie übernimmt Immobilienfondsmanager GLL

London/München/New York: Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA), ein Geschäftsbereich der Macquarie Group, übernimmt die GLL Real Estate Partners (GLL), einen Immobilienfondsmanager mit Sitz in München. Damit wird GLL zur Immobilienbeteiligungsplattform für MIRA in Europa sowie Nord- und Südamerika[1].

GLL wird die Geschäfte weiterhin unter dem bisherigen Namen führen. Auch die Gründer Gerd Kremer und Rainer Göbel sowie Managing Director Dana Gibson werden weiterhin die Geschäfte von GLL leiten.

Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2018 erwartet.