Magna kauf für Fonds Objekte

Hamburg: Die MAGNA Asset Management AG erwirbt für den Fonds Wohnen 01 ein weiteres Objekt: ein ehemaliges Bäckereigelände in der Niendorfer Straße in Hamburg-Lokstedt. Die MAGNA Projektentwicklungs GmbH plant hier den Neubau von 145 Wohnungen. Der Kaufpreis beträgt rund 52 Mio. Euro. Anleger des Fonds, welcher ein Zielvolumen von 250 Mio. Euro anstrebt, sind Versorgungswerke und Pensionskassen. Diese Anlegergruppen sollen mit dem Fonds auch zukünftig angesprochen werden. Weitere Anlageobjekte des Wohnfonds sind das Objekt Height 5 in der Hamburger Altstadt und Wohnungen in Brunsbüttel, im Kreis Dithmarschen.