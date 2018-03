Startseite > News > Marco Houdek in die Geschäftsführung von Apleona GeServ berufen

Marco Houdek in die Geschäftsführung von Apleona GeServ berufen

Neu-Isenburg: Marco Houdek (41) wurde zum 1. März 2018 in die Geschäftsführung der Apleona GeServ GmbH berufen und übernimmt in dieser Funktion die Key-Account-Verantwortung für ein bundesweites Immobilienportfolio eines großen italienischen Versicherungskonzerns. Neben Marco Houdek, der am Unternehmenssitz von Apleona in Neu-Isenburg tätig ist, gehört Michael Beers der Geschäftsführung der Key-Account-Gesellschaft an.

Houdek war zuletzt Director Corporate Development bei Apleona und verantwortete seit 2015 das Key-Account-Management für ein deutsches Immobilienportfolio eines international tätigen institutionellen Investors. Parallel dazu leitete er seit 2012 den Bereich Business Planning & Reporting bei Apleona Real Estate Management.