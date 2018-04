Startseite > News > Marcus Kuntz neuer Head of Sales bei Universal-Investment

Marcus Kuntz neuer Head of Sales bei Universal-Investment

Frankfurt am Main: Die Master-KVG Universal-Investment hat Marcus Kuntz als Head of Sales International verpflichtet. Hierfür wird Kuntz in Luxemburg und in Frankfurt ein neues Team aufbauen. Zwei Kollegen sind bereits an Bord. Das International Sales-Team wird sich neben Lösungen für traditionelle Asset-Klassen stark auf Kunden und Fondspartner im Wachstumssegment Alternative- und Real-Assets fokussieren. Mit Mandaten des finnischen Emerging-Market-Spezialisten Aktia, des britischen Credit-Spezialisten Stratton Street Capital sowie des dänischen Bond-Spezialisten Absalon Capital konnte Universal-Investment das internationale Fondspartnerportfolio nochmals erweitern.