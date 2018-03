Startseite > News > Martin Göcks in den Vorstand bestellt

Hamburg: Martin Göcks wurde mit sofortiger Wirkung für einen Zeitraum von drei Jahren in den Vorstand der MAGNA Immobilien AG berufen.

Göcks ist bereits seit Mai 2017 in der Gesellschaft tätig. In seiner neuen Funktion als Vorstand der MAGNA Immobilien AG ist Martin Göcks ab sofort für die Bereiche Finanzen und Controlling verantwortlich und leitet nach wie vor den Bereich Portfolio Investments und Financing. Vor seinem Wechsel zur MAGNA-Gruppe war Herr Göcks knapp zwei Jahrzehnte in leitender Position bei der Goldman Sachs Realty Management Division Europe sowie PricewaterhouseCoopers tätig.