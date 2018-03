Startseite > News > MEAG Geschäftsführung: Barkmann folgt auf Giehr

MEAG Geschäftsführung: Barkmann folgt auf Giehr

München: Dr. Hans-Joachim Barkmann (57) ist per 1.1.2019 in die Geschäftsführung der MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH berufen worden und wird auf Günter Manuel Giehr (60) folgen, der zum Jahresende 2018 in den Ruhestand gehen wird.

Barkmann ist am 1.1.2005 als Geschäftsführer der MEAG Real Estate Hamburg GmbH in die MEAG eingetreten und war dort zunächst für die nachhaltige Qualitäts- und Effektivitätssicherung der Objekt- und Mieterbetreuung zuständig sowie als Projektleiter für die großflächige Bestandsoptimierung des gesamten deutschen Wohnungs- und Gewerbeportfolios 2006/2007. Am 1.9.2008 wurde er zum Geschäftsführer der MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH ernannt und hat mit großem Einsatz und Engagement die Ertragskraft des Immobilienbestandes der Gruppe nachhaltig optimiert.