Mehr geschlossene Publikums-AIFs im zweiten Quartal – HTB Hanseatische Fondshaus GmbH verwaltet zwei von elf emittierten Fonds

Bremen: Laut der Rating-Agentur Scope wurden im zweiten Quartal dieses Jahres elf geschlossene Publikums-AIFs emittiert. Das prospektierte Eigenkapitalvolumen der zugelassenen Fonds beträgt nach Scope-Angaben ca. 207 Mio. Euro. Die Bremer Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) HTB Hanseatische Fondshaus GmbH verwaltet mit den im gleichen Zeitraum zugelassenen alternativen Investmentfonds HTB 8. Immobilien Portfolio und dem Ökorenta EE IX rund 25% des von den Fonds einzuwerbenden Kapitals.

„Wir verzeichnen aktuell eine erfreuliche Belebung auf dem Markt für geschlossene Publikums-AIFs“, sagt Marco Ambrosius, Vertriebs-Geschäftsführer der HTB Gruppe. Im zweiten Quartal 2016 waren lediglich sechs Publikums-AIFs aufgelegt worden. Dabei nimmt die Bedeutung der Assetklasse Immobilien weiter zu. So sind acht der elf im zweiten Quartal dieses Jahres emittierten alternativen Investmentfonds in Immobilien investiert. Hinzu kommt dabei der Fokus auf deutsche Objekte. „Eine Strategie, die die HTB Gruppe mit ihren Zweitmarkt-Immobilienfonds schon seit langem erfolgreich verfolgt“, so Ambrosius.

Immobilien-Zweitmarktfonds: eine attraktive Assetklasse

„Im aktuellen Immobilienpreisgefüge bleiben Zweitmarktfonds attraktiv“, sagt der HTB Geschäftsführer. Und auch längerfristig bieten solide konstruierte Zweitmarkt-AIFs, die regelmäßig ausschütten, gute Perspektiven: Die Anleger profitieren unter anderem von einer breiten Streuung in deutsche Gewerbeimmobilien und einer konservativen Bewertungssystematik.

Dazu passt der Platzierungsverlauf des aktuellen HTB 8. Immobilien Portfolios: Innerhalb von zehn Wochen konnten bereits 7 Mio. Euro eingeworben werden – 47% des geplanten Fondsvolumens von 15 Mio. Euro und mehr als 28% des maximal möglichen Volumens von 25 Mio. Euro.