Startseite > News > Metropolian & Optima kaufen Corpus Paket

Metropolian & Optima kaufen Corpus Paket

München: Die Optima-Aegidius-Firmengruppe hat sich beim Engagement der Metropolian-Firmengruppe an drei Telekom-Immobilien beteiligt. Das Paket umfasst die Objekte Johann-Fichte-Straße 4, gegenüber dem Tantris in Schwabing, die Breslauer Straße 9 am Moosacher Bahnhof sowie die Seitzstraße 16 in der Innenstadt vis-a-vis der Staatskanzlei.

Metropolian und Optima sehen vor, hier in den kommenden 3 Jahren rund 180 Mio. Euro zu investieren. Insgesamt könnten rund 500 Apartments und Wohnungen entstehen.

JLL war bei der Vermittlung des Pakets tätig. Metropolian wurde rechtlich durch die Kanzlei Prof. Hauth & Partner beraten. CORPUS SIREO Real Estate GmbH begleitete den Verkäufer.